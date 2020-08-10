Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Leverkusen ile daha önce sadece 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Inter, o sezonki iki maçtan da galip ayrılmıştı. Inter, Alman takımlarıyla oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilirken; Leverkusen, İtalyan ekiplerine rakip olduğu son üç maçı kaybetti. Avrupa kupalarında 2010/11'den bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Inter, en son turnuvayı kazandığı 2009/10 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görebilmişti.

Avrupa kupalarında 2007/08'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselen Leverkusen, 2001/02'den bu yana ilk kez yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak. Inter forveti Romelu Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde dokuz maçlık gol atma serisi yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

İnter Bayer leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.