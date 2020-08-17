Inter 5-0 Shakthar
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter, Shakthar Donetsk'i 5-0 mağlup ederek finale çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmesinde Inter, Shakthar'ı 5-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 19, 74. dakikalarda Lautaro Martinez, 78, 84. dakikalarda Romelu Lukaku ve 64'te D'Ambrosio kaydetti.
Avrupa Ligi'nde final maçı Inter ile Sevilla arasında oynanacak.
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