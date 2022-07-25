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İngiltere'yi uçuran kadın: Beth Mead

#İngiltere#Beth Mead#Russo
İngiltereyi uçuran kadın: Beth Mead

Turnuvada bugüne dek 5 gol, 3 asist üreten Beth Mead, İngiltere’yi finalin kapısına getirdi. Adalılar yarın yarı finalde İsveç’le karşılaşacak. Diğer yarı finalde de Almanya, Fransa mücadele edecek.

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İngiltere'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finalistler belli oldu. Çeyrek finallerde İngiltere İspanya’yı 2-1, Almanya Avusturya’yı 2-0, İsveç Belçika’yı 1-0 ve son olarak önceki gece Fransa Hollanda’yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Tam 34 şut attığı çeyrek final maçında Belçika’yı son dakika golüyle geçmeyi başaran İsveç, yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Almanya, çarşamba günü Fransa ile oynayacak.

TURNUVANIN EN SKORERİ MEAD

İngiltere'de Beth Mead attığı 5 golle turnuvanın en skorer ismi olurken yaptığı 3 asistle de bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı. Takım arkadaşı Alessia Russo 3 gol atarken, Fran Kirby de 3 asistle onlara destek oldu. İsveç’te ise gözler Filippa Angeldal-Kosovare Asllani ikilisinde olacak. Bu oyuncuların performansı İsveç’in kaderinde belirleyici olacak.

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ALMANYA 1 NUMARALI FAVORİ

Bugüne kadar turnuvayı 8 kez kazanan Almanlar yine çok iddialı. Kaleyi bulan 82 şutla en iyi istatistiğe sahip olan Panzerler, buna rağmen 11 gol bulabildi. Takımın skor yükünü ise 4 gol atan Alexandra Popp çekti. Fransa’da orta saha oyuncusu Grace Geyoro turnuvada takımını hücuma en fazla çıkaran isim olurken 3 gol attı.

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#İngiltere#Beth Mead#Russo

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