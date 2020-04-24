MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere'den corona virüs kararı! Maçlar şifresiz...
GeriFutbol İngiltere'den corona virüs kararı! Maçlar şifresiz...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.04.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

İngiltere'den corona virüs kararı! Maçlar şifresiz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den corona virüs kararı! Maçlar şifresiz...
Abone Olgoogle-news

Corona virüs sonrası devam etmesi planlanan ligler için şifresiz yayın düşünülüyor...

İngiltere Premier Lig, corona virüs nedeniyle ara verilen liglere Mayıs sonu, Haziran başında başlamak istiyor.

İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden ise Premier Lig'in koronavirüs salgının ardından maçları şifresiz yayınlamak için proje hazırladığını söyledi.

''ENGELLEMEK DOĞRU OLMAZ''

Oliver Dowden, ''Ben bu kararı destekliyorum. İngiltere'nin seyircisiz oynatıp, birçok insanın maçlara ulaşmasını engellemesi doğru bir mesaj olmaz. Gelirin büyük kısmının yayından geldiğinin farkındayım ancak bunu çözmek için farklı yöntemler de bulunabilir. Şu anda Premier Lig bunun için uğraşıyor'' dedi.

İngilizlerin sezonu Haziran başında tekrar başlatmayı planladığı ve kalan 9 haftalık fikstürü de 2 aya yayarak oynatmayı düşündüğü kaydediliyor. Böylece Premier Lig, Eylül ayında sonuçlanmış olacak.

 

İngiltereden corona virüs kararı Maçlar şifresiz...

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle