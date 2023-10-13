İngiltere'den çarpıcı iddia: 'Suudi Arabistan'a giden yıldızlar çok pişman!'

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İngiliz basını, Suudi Arabistan’a transfer olan birçok futbolcunun büyük pişmanlık duyduğunu iddia etti.

The Sun gazetesinin manşetine taşıdığı haberde futbolcuların ülke futbolunun durumu ve yaşantılarından kazandıkları yüksek paralara rağmen memnun olmadığı belirtildi. Sun, iddiasını bir adım öteye götürerek ‘bazı yıldızlar ülkede geçirdikleri her saniyeden nefret ediyor’ ifadesini kullandı.

Maçlardaki seyirci sayıları konusunda da beklenenin altında kalındığı belirtilen haberde, Steven Gerrard’ın çalıştırıp Jordan Henderson’un kaptanlığını yaptığı Al-Ittifaq takımının Al Fateh ile oynadığı karşılaşmayı 9 bin 800 futbolseverin izlediği kaydedildi.

Geçtiğimiz ocak ayında Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan’a transfer olan dünya yıldızları kervanına bu yaz, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane, Firmino, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez ve N’Golo Kante’nin de aralarında olduğu onlarca futbolcu katılmıştı.

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