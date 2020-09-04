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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

İngiltere'de yılın oyuncusu adayları açıklandı!

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İngiltere'de yılın oyuncusu adayları açıklandı!
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İngiltere'de 2020 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında geçen sezon ligi zirvede tamamlayan Liverpool'dan 4 futbolcuya yer verildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları belli oldu.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Manchester City'den ise Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling yılın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Trent Alexander-Arnold, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı.

Alexander-Arnold'un yanı sıra Chelsea'den Tammy Abraham ve Mason Mount, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Mason Greenwood ile Arsenal'dan Bukayo Saka da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

İngilterede yılın oyuncusu adayları açıklandı

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