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İngiltere ile Almanya arasında 6 gollü düello

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#Uluslar Ligi#İngiltere#Almanya
İngiltere ile Almanya arasında 6 gollü düello
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 00:01

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta gecenin maçında İngiltere, 2-0 geriye düştüğü maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

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UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. A Ligi 3’üncü Grup’taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan’ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya’yı galibiyete taşıyan golleri, 27’nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52’nci dakikada Federico Dimarco kaydetti. 

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3’üncü Grup’ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi’ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71’inci dakikada Luke Shaw, 75’inci dakikada Mason Mount ve 83’üncü dakikada penaltıdan Harry Kane’den gelirken; Almanya’nın gollerini ise 52’nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87’nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

İngiltere - Almanya: 3-3

Macaristan - İtalya: 0-2

Romanya - Bosna-Hersek: 4-1

Karadağ - Finlandiya: 0-2

Kuzey Makedonya - Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık - Gürcistan: 1-2

San Marino - Estonya: 0-4

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#Uluslar Ligi#İngiltere#Almanya

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