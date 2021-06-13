İngiltere- Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020’nin bugünkü maçları

EURO 2020'nin bugün maçlarından biri de İngiltere ve Hırvatistan arasında gerçekleşecek. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) D Grubu'ndaki İngiltere-Hırvatistan, C Grubu'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya ve Hollanda-Ukrayna maçlarıyla devam edilecek.



10. kez katıldığı şampiyonada ilk finalini hedefleyen İngilizler, rakibini yenerek turnuvada önemli bir üstünlük sağlamanın peşinde. Peki, İngiltere- Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda verilecek?



Saat 16.00'de başlayacak olan İngiltere- Hırvatistan karşılaşması TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den naklen yayınlanacak.



İngiltere'de Vardy kadroya alınmadı



Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Elemelerde A Grubu'nu 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider unvanıyla tamamlayan İngiltere, bu maçlarda rakip ağları 37 kez sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.



Elemelerde 12 gole imza atan Tottenham'da forma giyen Harry Kane, bu şampiyonada teknik direktör Gareth Southgate'ın en güvendiği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek veda eden İngiltere'nin bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu olarak Jadon Sancho görülüyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund'da son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkati çekti.



İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:



Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton).



Defans: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).



Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund).



Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City).

Hırvatistan'ın en iyi derecesi çeyrek final



Elemelerde E Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından lider tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan Hırvatistan, turnuvadaki en iyi derecelerine ise 1996 ve 2008'deki şampiyonalarda çeyrek finale kalarak ulaştı.



Son katıldığı 2016'daki turnuvaya Portekiz'e 1-0 yenilerek son 16 turunda veda eden Hırvatistan'ın Real Madrid'de forma giyen tecrübeli yıldızı Luka Modric, bu turnuvada da takımının en önemli kozu olacak.



Hırvatistan'ın diğer öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 4 kez ağları sarsan Dinamo Zagrebli Bruno Petkovic, Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki genç yetenek Josip Brekalo ve Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida yer alıyor.



Şampiyonada 6. kez yer alacak Hırvatistan'ı 2017'den beri çalıştıran Hırvat teknik adam Zlatko Dalic, takımını 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar çıkarmıştı.



Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu şöyle:



Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton).

Defans: Borna Barisic(Rangers), Domagoj Bradaric (Lille), Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya), Josko Gvardiol (Leipzig), Josip Juranovic (Legia Varşova), Dejan Lovren (Zenit), Mile Skoric (Osijek), Domagoj Vida (Beşiktaş), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid).



Orta saha: Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).



Forvet: Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Rebic (Milan).

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