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İHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

İngiltere Championship'te iki pozitif vaka!

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İngiltere Championship'te 24 takımdan bin 179 futbolcu ve personele uygulanan korona virüs test sonuçlarına göre iki kulüpten iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden, 3, 4, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Championship'teki 24 takımdan toplam bin 179 futbolcu ve personele uygulanan korona virüs test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, iki kulüpten iki kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin yönergelere göre kendilerini karantinaya alacaklarını ifade edildi. Ayrıca pozitif vakalar testleri negatif olana kadar antrenman tesislerine de giremeyecekler.

Ertelenen İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlaması bekleniyor.

İngiltere Championshipte iki pozitif vaka

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