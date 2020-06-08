İngiltere Championship'te iki pozitif vaka!

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden, 3, 4, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Championship'teki 24 takımdan toplam bin 179 futbolcu ve personele uygulanan korona virüs test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, iki kulüpten iki kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin yönergelere göre kendilerini karantinaya alacaklarını ifade edildi. Ayrıca pozitif vakalar testleri negatif olana kadar antrenman tesislerine de giremeyecekler.



Ertelenen İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlaması bekleniyor.

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...