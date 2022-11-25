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2022 Dünya Kupası - Canlı: İngiltere-ABD maçı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere-ABD Maçı#Dünya Kupası#Dunyakupası
2022 Dünya Kupası - Canlı: İngiltere-ABD maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 09:28

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, ABD ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen İngiltere, ABD karşısında ikinci galibiyetini arıyor.

Maçta ilk devre sonucu

İngiltere 0-0 ABD

Gözden Kaçmasın

İngiltere - ABD maçından en özel fotoğraflarİngiltere - ABD maçından en özel fotoğraflarHaberi görüntüle

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı. İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. 

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İNGİLTERE-ABD MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Mount, Saka, Sterling, Kane.

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Pulisic, Wright

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#İngiltere-ABD Maçı#Dünya Kupası#Dunyakupası

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