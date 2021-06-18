İngiltere 0-0 İskoçya (EURO 2020 maçı özeti)

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İngiltere, EURO 2020 D Grubu'nun ikinci maçında İskoçya ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte İngiltere 4 puanla Çekya'nın ardından ikinci sırada kaldı. İskoçya ise ilk puanını aldı.

Grubun son haftasında İngiltere ile Çekya kozlarını paylaşacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

DİREKTEN DÖNDÜ, ÇİZGİDEN ÇIKTI

İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi.

Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane.

İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams.