İngilizler transferi duyurdu! Ozan Kabak adım adım Liverpool'a! Sağlık kontrolü...

Devre arası transfer döneminin son gününde Liverpool, Schalke 04 forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için tekrar girişimlerini hızlandırdı.

Sky Sports'un haberine göre Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Schalke ile Liverpool satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde el sıkışırken Ozan, sezonun ikinci yarısında Liverpool forması giyecek.

Sezon başında da Ozan Kabak'ın ismi Liverpool ile ciddi şekilde anılmıştı. Savunma bölgesinde sakatlık sorunları yaşayan İngiliz ekibinin uzun süredir Ozan'ı istediği belirtiliyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Schalke tarafından kabul edilen Liverpool, kısa süre içinde Ozan Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alman ekibi, Ozan yerine Arsenal'den Mustafi'yi transfer edince Milli futbolcunun Liverpool'a gitmesine izin verdi.

Sözleşme imzalamak için Ozan Kabak, Liverpool için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Liverpool için imzayı atacak.

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