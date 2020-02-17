İngilizler duyurdu! Hoş geldin Mesut Özil...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Arsenal, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil, gösterdiği performansla hayran bırakırken sezonun ilk golünü kaydetti. Skoru 3-0'a getiren golü atan Mesut, ortaya koyduğu performansla adeta maestro görevi yaptı.

İngiliz basını da Mesut'un performansını överken bu sezonun en iyi oyununu ortaya koyduğunu belirtti. Ada basını, 'Hoş geldin Mesut' başlıklarıyla Mesut'un sezona 'gerçek anlamda' girdiğinin altını çizdi.





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