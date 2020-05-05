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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 05.05.2020 - 20:57,Son Güncelleme:

İngiliz milli futbolcular, maç başı ücretlerinin bir kısmını koronavirüsle mücadele için bağışlayacak

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İngiliz milli futbolcular, maç başı ücretlerinin bir kısmını koronavirüsle mücadele için bağışlayacak
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İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için maç başı ücretlerinin bir kısmını bağışlayacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

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