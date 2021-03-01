İngiliz efsaneden sürpriz Ozan Kabak çıkışı: 'Emekli olsun!'

Spor Arena Dış Haber | Liverpool, Premier Lig'de kötü gidişatı Sheffield United karşısında sonlandırdı. Ligin son sırasındaki rakibini 2-0 mağlup eden Liverpool, 4 maç sonra kazanırken 7 maç sonra kalesini gole kapattı.

Mücadelede 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, 75 kez topla buluşurken 67 pas yaptı, paslarında %79.1 isabet sağladı. Milli futbolcu maç boyunca girdiği 3 ikili mücadeleyi kazandı.

''OFSAYT BAYRAĞI KURTARDI''

Ozan Kabak, Sheffield United maçında kendi kalesine gol atarken bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak İngiliz basını, Ozan'ın kendi kalesine attığı golde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti ve ''Kabak çok kötü bir duruma düşecekti ama ofsayt bayrağı onu kurtardı.'' ifadelerini kullanıldı.

OZAN'DAN GALİBİYET PAYLAŞIMI

Ozan Kabak, maç sonu Twitter hesabından paylaşımda bulunurken ''İlk Premier Lig galibiyetimden dolayı mutluyum, şimdi çalışmaya devam'' sözlerini kullandı.

EFSANE İSİMDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Öte yandan karşılaşma öncesi Roy Keane'in Ozan Kabak hakkında söylediği sözler çok dikkat çekti. Manchester United efsanesi olan ve şu anda yorumculuk yapan Keane, maç öncesi Liverpool'un savunmada Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips ikilisi ile çıkmasını değerlendirdi.

''KARŞI GELEMEZLERSE EMEKLİ OLSUNLAR''

Roy Keane, ''Ozan ve Phillips, eğer Sheffield United'a karşı gelemezlerse emekli olsunlar. Sheffield ligin son sırasında ve 15 gol atabilmiş bir takım. İkisi de bir hedef uğruna burada. Onları isteyen bir teknik direktör var. Tamam yeni futbolcular, yeni bir stoper hattı ama karşındaki Sheffield United...'' sözlerini kullandı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...