İngiliz basını Mohammed Bin Salman'ı konuşuyor

İngiliz basını, Newcastle United'ı satın almak üzere olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman'ın lüks hayatını mercek altına aldı. Selman'ın satın aldığı 14. Louis'den kalma şato "dünyanın en pahalı evi" olarak tarihe geçti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Dış Haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, 300 milyon Pound karşılığında Newcastle United'ı satın almak üzere...
2
İngiliz basını bu gelişme sonrası Mohammed Bin Salman'ın hayatını yakın mercek altına almaya başladı.
3
Selman, 2015 yılında Manchester United'ı satın almak istemiş ancak yaptığı teklif reddedilmişti.
4
34 yaşındaki milyarder, 230 milyon Sterlin karşılığında 14. Louis'den kalma 50.000 metrekarelik Fransız şatosunu satın aldı.
5
Şato, Selman satın almadan önce Kanye West ile Kim Kardashian'ın düğününe ev sahipliği yapmıştı.
6
Fransa ve Lüksemburg'daki şirketlerinin üzerinden şatoyu alan Selman, haberin duyulmaması için bu yola başvurdu.
7
Ancak daha sonra yapılan araştırmayla şatonun hepsi Suudi prense ait olan 8 şirket tarafından satın alındığı ortaya çıktı.
8
Şatonun daha önceki sahibi silah tüccarı milyarder Adnan Khashoggi'ydi.
9
Khassoggi'nin tasarımcı yeğeni Emad tarafından modernize ettirilen şatoya ileri teknoloji çeşmeler, klimalar, ses ve ışık sistemleri kuruldu.
10
14. Louis'ye ait olan bir meditasyon odasının bulunduğu şatoda ayrıca su altı odası da mevcut...
11
57 dönümlük arazide carrara mermerinden yapılmış bir 14. Louis heykeli de bulunuyor.
12
Şatoda ayrıca 10 yataklı suit odalar, büyük bir resepsiyon odası, kütüphane ve 3000 şişelik bir şarap mahzeni de var.
13
Kapalı ve açık havuzu olan şatoda özel sinema odası, squash kortu, iki balo salonu ve bir adet gece kulübü de yer alıyor.