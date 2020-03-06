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Voleybol
Haber Giriş: 06.03.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

İnegöl Belediyespor 1-3 Tokat Belediye Plevne

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İnegöl Belediyespor 1-3 Tokat Belediye Plevne
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: İnegöl

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-23, 27-29, 18-25, 23-25

Süreler: 128 dakika (30, 38, 28, 32)

İnegöl Belediyespor 1-3 Tokat Belediye Plevne

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