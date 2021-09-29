Incline Dumbbell Press Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır? Incline Dumbbell Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

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Incline dumbbell press egzersizi, önemli özelliklere sahip olan göğüs hareketlerinden bir tanesini ifade etmektedir. Bu hareket göğüs kaslarının gelişim sürecine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.



Incline Dumbbell Bench Press Nedir?



Incline dumbbell press egzersizi; dik eğimli olan bir bench sehpasında, göğüs hizasında bulunan dumbbell’ları yere dik olacak şekilde itip indirerek yapılmakta olan üst göğüs egzersizine verilen isimdir. Göğüs kaslarının çok büyük bir kütleye sahip olması için flat bir diğer deyiş ile düz sehpa, press ve fly egzersizleri için tek başına yeterli olmayabilmektedir. Özellikle de üst göğüs kısmı, alt göğüs kısmına göre geri planda kalmış ise muhakkak incline press ile fly egzersizlerinin yapılması gerekmektedir.



Incline Dumbbell Bench Press Ne İşe Yarar?



İncline dumbell bench press hareketi çeşitli işlevleri bünyesinde bulundurmaktadır. Öncelikle arka kol kaslarının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Arka kol kasının iç ve alt bölümünün ikincil grupta çalışmasını sağlamakta olan incline dumbell press egzersizi arka kol kasları için de oldukça etkili olmaktadır. İtme kuvveti ile birlikte press bir diğer ifade ile baskı yaparken aynı zamanda sıkıştırma işlemi de gerçekleşmektedir. Sıkıştırma işlemi göğüs aralarının dolmasına yarar sağlarken, itme gücü ve kavrama kuvvetinde de artış olmaktadır.



Incline Dumbbell Bench Press Nasıl Yapılır?

İncline dumbell bench press hareketinin yapılabilmesi için ilk olarak 30 ile 45 eğim ayarlı olan bir sehpanın üzerine yatmak gerekmektedir.

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Omuz genişliğinden biraz daha fazla ve orta genişlikte kollar açılır.

Ağırlık kavrandığında avuç içleri yukarı doğru bakacak biçimde olmalıdır.

Mevcut ağırlığın hizası, göğüs ortasının az üzerine gelecek pozisyonda olmalıdır.

Ağırlığı indirme esnasında göğse değdirilmemesi gerekmektedir.

Nefes verilerek ağırlık kollar dik olacak biçimde kaldırılır.

Dumbelların birbirine değdirilmemesi gerekmektedir.

1 saniye beklenir ve nefes verip göğüs hizasına kadar gelecek şekilde yavaşça indirilir.

Tekrar etmekte olan set sayısı kadar bu hareket uygulanır.

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Incline Dumbbell Bench Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



incline dumbbell bench press göğüs kaslarını iyi bir şekilde çalıştırmaktadır. Göğüs kası denildiğinde akla gelmekte olan en temel vücut geliştirebilme hareketi incline dumbbell bench press olmaktadır. Çalıştırdığı bölge ise orta göğüs kasıdır. Bunun haricinde arka kol kasları da büyük ölçüde çalışmaktadır.



Incline Dumbbell Bench Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



İtiş sırasında tepe noktaya gelirken kollar birbirine yaklaştıkça sıkılabildiği kadar göğüs kaslarının sıkılması gerekmektedir. Bu daha fazla yük kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Nefes kontrolünün muhakkak yapılması gerekmektedir. İtiş sırasında nefes verip, indirme sırasında nefes almak seti çok daha kolay tamamlamaya yardımcı olmaktadır.



Incline Dumbbell Bench Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Incline dumbell bench press hareketine alternatif olarak her alanda kolay bir şekilde yapılabilen ve basit itiş modeli kabul edilen şınav önerilmektedir.



Incline Dumbbell Bench Press Faydaları Var mıdır?



Incline Dumbell Bench Press hareketi en temel nitelikteki göğüs kası geliştirme hareketlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Göğüste özellikle de üst göğüs kaslarını hedef alıp boyut ve aynı zamanda güç meydana getirmektedir. Hareketin en iyi yanı serbest şekildeki bir ağırlık egzersizi olmasıdır. Bu sayede ağırlık eşitsizliği durumu söz konusu olmaksızın aynı düzeyde göğüs kaslarının gelişmesi gerçekleşmektedir ve güç dağılımı da eşit düzeyde olmaktadır. Her bir kolu bağımsız olacak şekilde çalışmaya zorlayarak mevcut kas dengesizliklerinin de iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.