İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı, ayrılık kapıda! Galatasaray'ın Aksaray seyahati olay oldu...

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Sultanlar Ligi'nin 9’uncu haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-20 ve 25-16 setler sonucu 3-0 mağlup ederken karşılaşmaya İlkin Aydın'ın duygusal anları damga vurdu.



Yazın Filenin Sultanları ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılıların kaptanı İlkin Aydın, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşadı. Alınan üst üste kötü sonuçlara yenisi eklenince milli voleybolcu maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medyada Galatasaray'ın maç için Aksaray'a otobüsle gittiği ve 7 saatlik yolun bu şekilde kat edilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığına dair yorumlar yapıldı.

Öte yandan Galatasaray'da voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara ise TaktikMania'ya yaptığı açıklamada "Kimse merak etmesin gerekli aksiyonlar alınacak. Durumun ciddiyetinin farkındayız. Transfer düşüncemiz var. Hocamız ve menajerimizin çalıştığı isimler yer alıyor. 2 pozisyona takviye için öncelik veriliyor" ifadelerini kullandı.

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İLKİN AYDIN'LA YOLLAR AYRILABİLİR

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray Daikin’in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli voleybolcu İlkin Aydın’a sözleşme yenileme teklifinde bulunduğu ancak İlkin Aydın’ın sözleşme yenilemeyi henüz kabul etmediği iddia ediliyor.

"Yataktan kalkınca Avrupa şampiyonluğu havası alıyorsun"



İlkin Aydın, yazın gelen Avrupa şampiyonluğu sonrası Misli'nin sponsorluk töreninde Spor Arena'ya özel bir röportaj vermişti: