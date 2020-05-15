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GeriFutbol İlkay Gündoğan rüya 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan tek isim...
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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 22:39,Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan rüya 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan tek isim...

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İlkay Gündoğan rüya 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan tek isim...
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Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, rüya 11'ini açıkladı ve Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel'e de övgülerde bulundu.

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, rüya 11'ini açıkladı.

Alman basınına konuşan İlkay, en iyi 11'ini Taffarel, Dani Alves, Nesta, Maldini, Lahm, Xavi, Zidane, Kaka, Messi, Ronaldo ve Ronaldinho olarak belirledi.
Taffarel tercihinin sebebini de anlatan 30 yaşındaki oyuncu, "Çocukken çok Galatasaray maçı izlerdim. Taffarel UEFA finalinde olağanüstüydü. Brezilya'nın efsane kadrosunun ismi" dedi.

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