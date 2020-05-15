İlkay Gündoğan rüya 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan tek isim...

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, rüya 11'ini açıkladı.

Alman basınına konuşan İlkay, en iyi 11'ini Taffarel, Dani Alves, Nesta, Maldini, Lahm, Xavi, Zidane, Kaka, Messi, Ronaldo ve Ronaldinho olarak belirledi.

Taffarel tercihinin sebebini de anlatan 30 yaşındaki oyuncu, "Çocukken çok Galatasaray maçı izlerdim. Taffarel UEFA finalinde olağanüstüydü. Brezilya'nın efsane kadrosunun ismi" dedi.