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İlkay Gündoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İlkay Gündoğan Milli Takımda oynuyor mu?

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#İlkay Gündoğan Kimdir#İlkay Gündoğan Nereli#İlkay Gündoğan Milli Takım
İlkay Gündoğan kimdir, nereli, kaç yaşında İlkay Gündoğan Milli Takımda oynuyor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 14:59

İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi Finalinde kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim olarak öne çıktı. Türk asıllı millî futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City forması ile gösterdiği başarılı performans dolayısıyla hayatı ile araştırılan isim oldu. Peki, İlkay Gündoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İlkay Gündoğan Milli Takımda oynuyor mu, hangi takımda oynuyor? İşte, merak edilen o detaylar

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İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir.

Henüz 3 yaşındayken futbola başlayan İlkay Gündoğan SV Gelsenkirchen takımının altyapısında futbol oynamaya başladı. burada 5 sene forma giyen Gündoğan 1998 yılında Schalke 04'ün altyapısına geçti.

2009 yılına kadar farklı altyapı seviyelerinde futbol oynayan İlkay Gündoğan, 2007-08 sezonunda Bochum'un U-19 takımında oynadı.

Profesyonel kariyerine 2009 yılında transfer olduğu Nürnberg takımında başlayan İlkay, Bundesliga'da ilk maçına 8 Ağustos 2009 tarihinde Schalke 04 karşısında çıktı.

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Nürnberg'de 48 maça çıkan İlkay Gündoğan 2011 yılında Borussia Dortmund takımına transfer oldu. 2016 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan İlkay Gündoğan hala orada forma giymektedir.

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR?

İlkay Gündoğan milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış ve farklı seviyelerde toplam 71 kez Almanya milli takım forması giymiştir.

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