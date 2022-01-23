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İlhan Palut: "Penaltı ve kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı"

#Konyaspor#Altay#İlhan Palut
İlhan Palut: Penaltı ve kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Altay’ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut, zorlu bir müsabakadan çok önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi. Altay’ın haftalardır süren kötü gidişata son vermek için sahaya çıktığını söyleyen İlhan Palut, "Maçın zorlu geçeceğini biliyordum. Altay’dan beklediğim reaksiyonu gördüm. Seyircileri de kendi takımları adına güzel bir atmosfer oluşturdu. İlk yarıda ritmimiz düşük olması nedeniyle istediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Altay kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Altay’a pozisyon vermediklerini belirterek, "İkinci yarıda sahada ayakları yere sağlam basan, organize ataklar geliştiren bir Konyaspor vardı. Rakibe pozisyon vermedik. Penaltı kazandığımız pozisyonda rakibin kırmızı kart görmesi bizim adımıza maçı kolaylaştırdı. Skoru artırabilirdik, sonuç olarak çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın 6’ncı dakikasındaki jestlerinden, nezaketlerinden ve sağduyularından dolayı Altay taraftarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MERT NOBRE: BİR KIRMIZI KART VE PENALTI KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, takımının her geçen gün daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti. Görevde olduğu 3 haftada Alanyaspor maçında iyi oynamadıklarını, Fenerbahçe karşısında reaksiyon gösterdiklerini, Konyaspor önünde ise iyi oynadıklarını belirten Mert Nobre, "Bir kırmızı kart ve penaltı kararı her şeyi değiştirdi. Maalesef kazanamadık, sonuç gelmedi. Her maç daha iyi olacağız. Milli maç arasını iyi değerlendirip diğer maçlarda çıkışa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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#Konyaspor#Altay#İlhan Palut

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