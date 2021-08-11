İlay Can Dikkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

4 Mart 1999 tarihinde dünyaya geldi. Türk ve Fransız vatandaşı olan İlay Can Dikkaya, Fransız ekibi Meudon'ın altyapısında başladı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Paris FC ile kariyerine devam etti. Andorra 1. Ligi'nde Club Esportiu Carroi'nin kalesini koruyan Türk kaleci İlay Can Dikkaya, Belçika 3. Lig takımlarından RSD Jette'ye transfer oldu.

1.94 cm uzunluğundaki genç kaleci sağ ayağına hakimdir.