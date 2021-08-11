İlay Can Dikkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
İlay Can Dikkaya transfer gündemi ile araştırılan isimler arasında yer aldı. Andorra, Fransa kariyerinin ardından Belçika'da forma giyecek olan İlay Can Dikkaya kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
4 Mart 1999 tarihinde dünyaya geldi. Türk ve Fransız vatandaşı olan İlay Can Dikkaya, Fransız ekibi Meudon'ın altyapısında başladı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Paris FC ile kariyerine devam etti. Andorra 1. Ligi'nde Club Esportiu Carroi'nin kalesini koruyan Türk kaleci İlay Can Dikkaya, Belçika 3. Lig takımlarından RSD Jette'ye transfer oldu.
1.94 cm uzunluğundaki genç kaleci sağ ayağına hakimdir.