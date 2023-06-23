İki yakın arkadaş, Gazi Koşusu'nda yarışacak! 'At başı bitsin...'

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İstanbul’da 25 Haziran Pazar günü 97’ncisi yapılacak olan, 100 yıllık Cumhuriyetimizin en köklü spor et kinliği Gazi Koşusu’da at binecek genç jokeylerden Görkem Özçelik ve Vedat Abiş, hissettiklerini Hürriyet’e anlattı.

KUPA iÇiN HER GÜN DUA EDiYORLAR

Apranti okuluna kayıt oldukları günden bu yana çok sıkı arkadaş olan Görkem Özçelik ve Vedat Abiş Veliefendi Hipodromu’nda kupayı kucaklamak için her gün dua ettiklerini dile getiriyor.

7 YILLIK ZORLU BİR EĞİTİM

AT sırtına çıktıkları 13 yaşından bu yana Gazi Kupası şampiyonu olma hayalleri kuran 20 yaşındaki iki jokey pazar günü bu hayallerine ulaşmak için at koşturacaklar.

HEDEF FİNİŞİ ÖNCE GEÇMEK

Görkem Özçelik, Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu Sound of Summer, Vedat Abiş de Fedai Kahraman’ın sahibi olduğu Chaika ile pazar günkü yarışta finişe önde varmaya çalışacak.

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KUPAYI BERABER KALDIRALIM

Vedat ve Görkem’in en büyük dileği finişe birlikte varıp yarışı at başı bitirmek. İki genç “Gazi Mustafa Kemal’in huzuru na birlikte çıkıp o büyük kupayı birlikte kaldırmanın hayalini kuruyoruz” diyor.

20-22 YAŞ ARASI 6 JOKEY

BÜYÜK koşuda yaşları 20 ila 22 ara sında değişen Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Mehmet Salih Çelik, Mertcan Çelik, Erhan Aktuğ, Muhammer Mir Bilgin genç jenerasyonu temsilen at binecek.

CHAİKA SÜRPRİZ YAPABİLİR

Dişi bir at olan Chaika 2 yaşlı lığında 1 Grup 2, 1 A 2 yarış kazandı. Süprizde şansı var. Görkem Özçe lik, Sound of Summer’la Çaldıran Koşusu’nu 3. bitirse de dört ayrı isimle yarışa gizli eküri olarak katıla cak Kurtel ekürisinin taktik belirleyi ci atı olacağı tahmin ediliyor.