Igor Kokoskov: "Yoğun maç takviminden dolayı üzerimizde çok baskı vardı"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, çok disiplinli oynadıklarını aktardı.

Galibiyetin keyfini çıkarmaları gerektiğini anlatan Kokoskov, "Çok zor bir maçtı. Böyle zor olacağını biliyorduk. Maccabi, çok yetenekli bir takım. Biz çok sağlam oyun planı kurduk. Doğru oyun planını yaptık. Bu plana tamamen uyduk. Çok fazla disiplinliydik. Yoğun maç takviminden dolayı üzerimizde çok baskı vardı. Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli." ifadelerini kullandı.



Sfairopoulos: "Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı"



Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe Beko'nun son dönemde çok formda olduğunu ve ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'ye karşı maç boyu iyi savaştıklarını aktaran Sfairopoulos, "Fenerbahçe son dönemde çok formda. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda iki kez fark çift hanelere çıktı. Sonra farkı 4 sayıya düşürdük. Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı. Kolay sayı ürettiler. İkinci yarıda 46 sayı buldular. Geri dönmeye çalıştık. Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyuncuları var. Kritik anlarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.