IEM Fall BDT’nin En Değerli Oyuncusu sh1ro oldu

Gambit’in AWP oyuncusu sh1ro, BDT bölgesinin son maçlarında sergilediği performansla HLTV ve Bitskins tarafından MVP (En Değerli Oyuncu) unvanına layık görüldü. Bununla birlikte 20 yaşındaki oyuncu, ikinci kez bu unvanı kazanmış oldu. Geçtiğimiz IEM Katowice 2021’de Virtus.pro’ya karşı aldıkları zaferin ardından MVP olmuştu.

Etkinlik boyunca farklı başlıklarda liderlik edinen sh1ro Rating (1.45), K-D (+105), KPR (0.89) ve DPR (0.47), KAST (77.9%) verilerinin yanı sıra 7 de clutch aldı. sh1ro’nun rakibi olmaya en yakın isim Virtus.pro’nun başarılı oyuncusu Mareks "⁠YEKINDAR⁠" Gaļinskis’in verileriyle sh1ro’nunkiler arasında büyük bir fark vardı.

The second medal secured 🎖@sh1rocsgo is your @HLTVorg MVP of #IEM Fall CIS 👏🏻👏🏻#GambitCSGO pic.twitter.com/jWSroTBX9o