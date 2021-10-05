IEM Fall BDT’nin En Değerli Oyuncusu sh1ro oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakBioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Korkutan harita Prof. Dr. Şenden canlı yayında dikkat çeken açıklamaKorkutan harita! Prof. Dr. Şen'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#Prof. Dr. Orhan Şen
Gören bir daha baktı Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştıGören bir daha baktı! Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştı#Hindistan
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Herkes Milli Takım derken...Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Herkes Milli Takım derken...#Fenerbahçe
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

IEM Fall BDT’nin En Değerli Oyuncusu sh1ro oldu

#IEM Fall BDT#Sh1ro#Gambit
IEM Fall BDT’nin En Değerli Oyuncusu sh1ro oldu

Gambit’e katıldığından beri en iyi performanslarından birini Regional Major Ranking’de sergileyen sh1ro, MVP (En değerli oyuncu) unvanını kazanmayı hak etti.

Haberin Devamı

Gambit’in AWP oyuncusu sh1ro, BDT bölgesinin son maçlarında sergilediği performansla HLTV ve Bitskins tarafından MVP (En Değerli Oyuncu) unvanına layık görüldü. Bununla birlikte 20 yaşındaki oyuncu, ikinci kez bu unvanı kazanmış oldu. Geçtiğimiz IEM Katowice 2021’de Virtus.pro’ya karşı aldıkları zaferin ardından MVP olmuştu.

Etkinlik boyunca farklı başlıklarda liderlik edinen sh1ro Rating (1.45), K-D (+105), KPR (0.89) ve DPR (0.47), KAST (77.9%) verilerinin yanı sıra 7 de clutch aldı. sh1ro’nun rakibi olmaya en yakın isim Virtus.pro’nun başarılı oyuncusu  Mareks "⁠YEKINDAR⁠" Gaļinskis’in verileriyle sh1ro’nunkiler arasında büyük bir fark vardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#IEM Fall BDT#Sh1ro#Gambit