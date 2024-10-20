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Icardi iddialı: Rekorlara devam edeceğim

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Icardi iddialı: Rekorlara devam edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 00:44

Galatasaraylı Mauro Icardi, Süper Lig'in 9. haftasında fileleri 2 kez havalandırdığı Antalyaspor maçının ardından iddialı konuştu.

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Antalyaspor deplasmanında duble yapan Mauro İcardi, maç sonu iddialı konuştu. Arjantinli yıldız, her oyuncu gibi sezon başında hedefleri olduğunu vurgularken, “Bu attığım golle en çok gol atanlar arasında ilk 10’a girdim. 2.5 senede yaptıklarımla birçok rekor kırdım, kırmaya da devam ediyorum, bununla da gurur duyuyorum” ifadlerini kullandı.

BURUK’A ARMAĞAN OLSUN

Icardi, “Galibiyetle dönmek önemliydi. Hocamızın bugün doğum günüydü, galibiyeti ona armağan ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem’le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm. Geçen sezon Barış’ta da patlama oldu. Yunus’ta da şu an gözüküyor. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla oynamak benim için de bir gurur"

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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