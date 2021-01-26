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Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik yaşandı
İtalya Kupası'nda Inter ile Milan'ın karşı karşıya geldiği maçta, Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku arasında büyük gerginlik yaşandı.
İtalya Kupası çeyrek finalinde iki Milano ekibinin karşılaştığı mücadelede, Milanlı yıldız Ibrahimovic, Inter'in golcüsü Lukaku ile tartıştı.
Ibra ile Lukaku kafa kafaya gelirken kavganın büyümesini iki takım futbolcuları güçlükle önledi.
IBRAHIMOVIC KIZARDI
Zlatan Ibrahimovic, maçın 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
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