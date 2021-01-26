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GeriFutbol Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik yaşandı
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik yaşandı

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İtalya Kupası'nda Inter ile Milan'ın karşı karşıya geldiği maçta, Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku arasında büyük gerginlik yaşandı.

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  • Ibrahimovic ve Lukaku birbirine girdi
  • Ibrahimovic ve Lukaku birbirine girdi
  • Ibrahimovic ve Lukaku birbirine girdi
  • Ibrahimovic ve Lukaku birbirine girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İtalya Kupası çeyrek finalinde iki Milano ekibinin karşılaştığı mücadelede, Milanlı yıldız Ibrahimovic, Inter'in golcüsü Lukaku ile tartıştı.

Ibra ile Lukaku kafa kafaya gelirken kavganın büyümesini iki takım futbolcuları güçlükle önledi.

IBRAHIMOVIC KIZARDI

Zlatan Ibrahimovic, maçın 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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