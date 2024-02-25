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İbrahim Yattara'nın maçında hakeme yumruklu saldırı!

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#İbrahim Yattara#Futbol#İmranlıspor
İbrahim Yattaranın maçında hakeme yumruklu saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 19:23

İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu bir futbolcu, hakem Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

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Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi. 

İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

İbrahim Yattaranın maçında hakeme yumruklu saldırı

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.

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Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

İbrahim Yattaranın maçında hakeme yumruklu saldırı

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#İbrahim Yattara#Futbol#İmranlıspor

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