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Son Dakika: İbrahim Üzülmez'den Ahmet Çalık sözleri! "Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır"

#İbrahim Üzülmez#Mesut Özil#Sergen Yalçın
Son Dakika: İbrahim Üzülmezden Ahmet Çalık sözleri Süper Ligde çalıştıysam Ahmet Çalıkın büyük etkisi vardır

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi.

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D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol'un konuğu Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu, teknik direktör İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez, Beşiktaş ve diğer Süper Lig takımları hakkında önemli tespitlerde bulundu.

İbrahim Üzülmez, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılığı sürecine değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tablo, Sergen hocayı da, takımı da yıprattı. Ayrılık Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu. Kulübün kapıları Sergen hocaya her zaman açıktır, daha güçlü döneceğini düşünüyorum" dedi.

Teknik direktörlük kariyeri ile ilgili konuşan Üzülmez, "Bana ne hikmetse yapılanma içinde olan takım gelmedi. Ben başka işlere girmediğim için, anlaşılmaz adam deniyor" ifadelerini kullandı. 

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde beraber çalıştığını hatırlatan İbrahim Üzülmez, "Başkan İlhan Cavcav ile aramızı bulmuştur. Çok iyi bir kaptandı. Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır" diye konuştu.

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Son Dakika: İbrahim Üzülmezden Ahmet Çalık sözleri Süper Ligde çalıştıysam Ahmet Çalıkın büyük etkisi vardır

İbrahim Üzülmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:


"Ömer Erdoğan Galatasaray'ı iyi analiz etmiş, takımın sol tarafı sürekli aksadı. Van Aanholt'un değişmesi gerekirdi."


"Batshuayi stoperlerin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Batshuayi final vuruşlarını yapamıyor. Beşiktaş'ın ligdeki yeri Batshuayi'nin performansına bağlı."


"Ben Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım, her şeyini özlüyorum."


"Trabzonspor zirveyi hak ediyor, hakem kararlarının takımın iyi oyununu gölgelememesi gerekiyor."


"Fatih Terim'in 10-12 maç kazanamayınca eleştirilmesi normal."


"Morutan ve Cicaldau, Yunus Akgün kadar iş yapmadılar."


"İsmail Kartal şu dönemde Fenerbahçe için doğru tercih ama işi kolay değil."


"Mesut Özil şu an Fenerbahçe'de liderlik yapacak donanımda değil."

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