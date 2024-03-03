İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk açıklaması! 'Oynatmayayım gibi şeyler bizim karakterimize yakışmaz...'

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Mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. En azından bu maçla ilgili kalan 11 haftada bir başlangıç olarak görüyorduk. İyi oynamadık. Oyun içerisinde çok fazla basit hatalar yaptık. Tecrübeli bir takımız. Özellikle ofansif anlamda çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen çok fazla pozisyona da girmedik. Rakibi gözlemlediğimizde özellikle Ndao ile arka tarafa çok fazla koşu yapan bir takım olduğunu oyuncularımıza söyledik. Bugün oyunun başında çok basit bir penaltıyla geriye düştüğünüz zaman rakibin direnci artıyor. Siz mental anlamda biraz daha düşünüyorsunuz. Dolasıyla bu sabit hatalar bizim başımıza iş açtı. Temaslı oyun içerisinde çok fazla olamadık. Beklentimiz olan oyuncular da biraz kendi performanlarından uzaktılar. Dolasıyla Konyaspor takımı bize karşı daha organize oldu. Çok iyi oynamadılar ama daha organize, daha bilinçli, daha akıllı bir şekilde deplasman takımının yapması gereken her şeyi yaptılar ve kazandılar. Bizim adımıza üzgünlük verici bir skor oldu. Bu seviyelerde bu hataları yaptığınız zamanda rakip maalesef cezasını kesiyor. Oyuncularımızla birlikte kalan 10 haftayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Pes etmeyeceğiz, etmemiz gerekiyor. İsteyeceğiz, istememiz de gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız zorluk derecesi yüksek maçlar var. O maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Bugün özellikle bazı hatalar var, Süper Lig seviyesinde olmaması gereken hatalar bunlar. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bugün başarılı olmadık ama bundan sonraki süreçte başarılı olmaktan başkada yapacak bir şey yok. Konyaspor takımını da tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Daha önce Eyüpspor’da birlikte görev yaptığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile ilgili karşılıklı yaptıkları açıklamalar sonrası tekrar aynı takımda buluşan İbrahim Üzülmez, “Bizler profesyonel insanlarız. Aradaki buzları eritmemiz gerekiyor. Ben ilk geldiğimde Alpaslan benim yanıma geldi, konuştuk ve kendi aramızda durumu çözdük. Benim çok kinci bir yapım yok. Alpaslan onu, bunu söyledi diye sonuçta profesyonellikte aynı gemideyiz. Alpaslan’ın benim yanıma odaya gelmesi, benimle konuşmak istemesi benim için yeterlidir. Geldi, konuştuk. Olmaması gereken şeylerin olduğunu söyledik. Karşılıklı bundan sonra yeni bir sayfa açmamız gerektiğini söyledik. Çünkü artık söylenen söylendi. Söylenenlere takılıp işte ben Alpaslan’ı oynatmayayım gibi şeyler bizim karakterimizi yakışmaz. Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi. Bizim de yapmamız gereken Alpaslan bu takımın önemli oyuncusu, bugün de ona görev verdik. İyi oynadı. Ondan da performans anlamında önümüzdeki haftalarda beklentilerimiz var. Dediğim gibi o dönemde yaşanan şeyleri şimdi Pendikspor takımına taşıyıp, içinde kin ve husumet beslemekte doğru değil. Biz bundan sonraki süreçte nasıl başarılı oluruz. Nasıl puanlar alırız düşüncesi içerisinde olacağız” diye konuştu.



“Mevcut kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız”

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Pendikspor’un kadro planlamasıyla ilgili düşüncelerini aktaran İbrahim Üzülmez, “Ofansif anlamda çok yetenekli ve önemli oyuncular var. Dediğiniz gibi orta saha ile hücumun arasındaki o pas bağlantısını konusunda planlamada daha iyi olabilirdi. Bazen zamanınız olmuyor. Oyuncular gelmiyor gibi durumlar olabiliyor. Planlamanın daha doğru yapıldığı bölgeler var. Yanlış yapılan yerler var. Ama 2. bölgeden, 3. bölgeye özellikle hücum geçişlerinde ön tarafı besleyebilecek bir oyuncu düşünülebilirdi. Alternatif üretebilecek yetenekli bir orta saha oyuncusu olabilirdi. Bunları konuşmak son haftalara girmişken çok da bir şey kazandırmaz. Mevcut kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Mame Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı gibi önemli oyuncularımız var. Onları da beslemek gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok fazla kanatlara da inemedik. Dün akşam oyuncularla konuştuğumuzda hepsinin isteği ve arzusu üst seviyedeydi. Bazen istersiniz sahaya yansıtamayabilirsiniz. Kalan haftalarda bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Üzülmez, “Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hedefe odaklanmış bir takım. Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz ama en çok da bizim ne yapacağımız önemlidir. Fenerbahçe maçın favorisidir ama biz de orada çıkıp teslim olmak istemiyoruz. Bizim de puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Bugün rakibimize kaybettik ama Fenerbahçe maçında gidip mücadelede etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk için puana ihtiyacı var. Bizim de puana ihtiyacımız var. Dolasıyla oyuncularımızı o maça en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bizim karakterimiz pes etmeye müsait değil. Oyuncularımın bizimle beraber bu duyguları yaşaması gerekiyor. Büyük karakterler teslim olmayan karakterlerdir. Biz oyunculara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe ya da başka bir takım fark etmeden kalan haftalarda puan ve puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe deplasmanı da zordur. Yetenekli oyuncuları var ama biz de oradan puan ya da puanlar almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Alpaslan Öztürk, Spor Arena YouTube kanalımıza konuk olmuştu...