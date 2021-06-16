İbrahim Özdemir kimdir? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir hakkında detaylar

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.