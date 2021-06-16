İbrahim Özdemir kimdir? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir hakkında detaylar
İbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adaylığı dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor.. Mimarlık alanında ihtisas yapan ve ardından müteahhitlik görevinde bulunan İbrahim Özdemir, Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Peki, İbrahim Özdemir kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Galatasaray başkan adaylığı bulunan o isim hakkında detaylı bilgiler
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.