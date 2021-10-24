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İbrahim Çolak madalyayı kıl payı farkla kaçırdı!

#Cimnastik#İbrahim Çolak#Japonya
İbrahim Çolak madalyayı kıl payı farkla kaçırdı

Çinli Xingyu’nun 15.200 puanla şampiyon olduğu organizasyonda diğer madalyaların sahipleri çok küçük farklarla belirlendi.

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Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 6. oldu.

Kitakyushu’da yapılan şampiyonada, elemelerde aldığı 14.766 puanla finale kalan Çolak, finalde 14.666 puanla 6. oldu.

PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKINDI

Halka aletinde altın madalyayı 15.200 puanla Çinli Lan Xingyu kazanırken, gümüş ve bronz madalyaları kazananlar küçük farklarla belirlendi.

Gümüşü; 14.866 puanla İtalyan Marco Lodadio kazanırken, 14.833 puanla İtalyan Salvatore Maresca ve Rus Grigorii Klimentev 3.’lüğü paylaştı. İbrahim Çolak, 2019 Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak tarihe geçmişti.

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#Cimnastik#İbrahim Çolak#Japonya

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