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Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması!

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İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Galatasarauy-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nın dezenfekte edileceğini duyurdu.

Murat Ongun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hijyen Ekipleri tarafından dezenfekte edilecektir.

İBBden G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması

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