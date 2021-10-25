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Hyundai Golf Cup birincileri ödüllerine kavuştu

#Hyundai Golf Cup#Golf#Spor
Hyundai Golf Cup birincileri ödüllerine kavuştu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen golf etkinliklerine sponsor olarak desteklerini sürdüren Hyundai, 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’ta sporseverlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

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İlk olarak 22 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayan Hyundai Golf Cup, Cumartesi ve Pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.

Oldukça heyecanlı ve keyifli geçen Hyundai Golf Cup, aynı zamanda sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi. Turnuvanın kupa töreninde Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve diğer üst düzey yöneticiler katılarak, ödül törenindeki heyecana ortak oldu. Ayrıca Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan KONA Elektrik, TUCSON ve Yeni SANTA FE, Kemer Country Club ziyaretçileri tarafından test edildi.

Hyundai Assan, geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuvalara sponsor olarak sporun çeşitli dallarındaki sürdürülebilirliğini desteklerken aynı zamanda 7’den 70’e herkesin daha fazla sosyalleşmesi adına gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecek.

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Hyundai Golf Cup 2021 dereceye giren isimler;

Ladies Cat A Kategorisi

  1. Özlenen Başoğlu
  2. Ayşegül Divringi
  3. Elif Kırçuval

Ladies Cat B Kategorisi

  1. Gülşah Narin
  2. Ülker Pars
  3. Jae Kyoung Lee

Men’s Cat A Kategorisi

  1. Murat Şarsel
  2. Aytekin Uyar
  3. Jürgen Neidl

Men’s Cat B Kategorisi

  1. Mete Boybeyi
  2. Yusuf Teoman
  3. Ilhwan Kim

Men’s Cat C Kategorisi

  1. Şeref Kabuk
  2. Senol Patan
  3. Hasan Koç

Men’s Cat D Kategorisi

  1. Sinan Gümüş
  2. Syngchul Lee
  3. Faruk Ekinci

Ladies Nearest To The PinGül Gürev Alimgil,
Men’s Nearest To The PinHenrik Holtoft

Ladies Longest Drive Beyhan Goldman Benardete
Mens Longest Drive Sinan Yaman

Ladies Gross Beyhan Goldman Benardete
Mens Gross Hasan Akçakayalıoğlu

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#Hyundai Golf Cup#Golf#Spor

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