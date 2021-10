Hyundai Golf Cup birincileri ödüllerine kavuştu

Haberin Devamı

İlk olarak 22 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayan Hyundai Golf Cup, Cumartesi ve Pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.

Oldukça heyecanlı ve keyifli geçen Hyundai Golf Cup, aynı zamanda sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi. Turnuvanın kupa töreninde Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve diğer üst düzey yöneticiler katılarak, ödül törenindeki heyecana ortak oldu. Ayrıca Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan KONA Elektrik, TUCSON ve Yeni SANTA FE, Kemer Country Club ziyaretçileri tarafından test edildi.

Hyundai Assan, geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuvalara sponsor olarak sporun çeşitli dallarındaki sürdürülebilirliğini desteklerken aynı zamanda 7’den 70’e herkesin daha fazla sosyalleşmesi adına gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecek.

Hyundai Golf Cup 2021 dereceye giren isimler;

Ladies Cat A Kategorisi

Özlenen Başoğlu Ayşegül Divringi Elif Kırçuval

Ladies Cat B Kategorisi

Gülşah Narin Ülker Pars Jae Kyoung Lee

Men’s Cat A Kategorisi

Murat Şarsel Aytekin Uyar Jürgen Neidl

Men’s Cat B Kategorisi

Mete Boybeyi Yusuf Teoman Ilhwan Kim

Men’s Cat C Kategorisi

Şeref Kabuk Senol Patan Hasan Koç

Men’s Cat D Kategorisi

Sinan Gümüş Syngchul Lee Faruk Ekinci



Ladies Nearest To The Pin – Gül Gürev Alimgil,

Men’s Nearest To The Pin – Henrik Holtoft

Ladies Longest Drive Beyhan Goldman Benardete

Mens Longest Drive Sinan Yaman

Ladies Gross Beyhan Goldman Benardete

Mens Gross Hasan Akçakayalıoğlu