HyperX, Ultra Hafif Pulsefire Haste Oyun Mouse’unu Duyurdu

59 gram ağırlığındaki Pulsefire Haste, ultra hafif, daha hızlı hareket ve artırılmış havalandırma sağlayan altıgen petek tasarıma sahip. Oyunlardaki yeteneklerini tamamlamak için ultra hafif fare arayan oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Pulsefire Haste, parmaklarınızın ucunda en iyi konforu ve hakimiyeti sunuyor.

Pulsefire Haste, HyperX NGENUITY yazılımı ile özel profil kaydedebilmek için yerleşik belleğe ve 6 adet programlanabilir düğmeye sahip olup, 60 milyon tıklama ömrü sağlayan, toza karşı dayanıklı TTC altın mikro anahtarlar bulunuyor. Aynı zamanda 400, 800, 1600, ve 3200 olmak üzere dört farklı DPI ayarına, 16.000 DPI 'ya kadar doğru izleme ve yerel DPI ayarları için Pixart 3335 sensörü ile geliyor.

Pulsefire Haste, daha kolay kayma hareketleri için düşük sürtünmeli, %100 saf PTFE kızaklarla üretilmiştir. Hafif ve esnek paracord malzemeden tasarlanmış olan HyperFlex USB Kablo, gerginliği ve direnci azaltarak daha seri hareket sağlıyor.

HyperX Mouse Birimi Yöneticisi Jennifer Ishii yaptığı açıklamada, “HyperX, en üst düzey oyun performansı için tasarlanmış hafif, birden fazla platformla uyumlu mouse arayanlar da dahil olmak üzere her seviyedeki oyuncunun sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir, “Pulsefire Haste, HyperX ’in yüksek kaliteli tasarımı ve konforuyla üretilmiş olup oyunlarda daha seri hareketler için ultra hafif bir çözüm sunarken, birlikte verilen tutma bantları gelişmiş doğruluk sağlayarak oyuncuların dünyadaki hareketlerini oyunlara zahmetsizce yansıtmalarına yardımcı olur.”

Pulsefire Haste üzerinde daha fazla kontrol ve konfor için mouse ’un yanları ile sol ve sağ mouse düğmelerine kavrama bantları yerleştirilmiştir. Aşındıkları zaman değiştirebilmeniz için yedek bir kızak seti de ürüne dahil.

Pulsefire Haste, HyperX NGENUITY yazılımı ile özelleştirilebilir, kullanıcıların DPI ayarlarını, RGB aydınlatmasını, düğme atamalarını kişiselleştirmelerine ve makroları kaydetmelerine olanak tanıyor.