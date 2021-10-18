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Hüseyin Eroğlu: "Önümüzdeki maça konsantre olmalıyız..."

#Altınordu#TFF 1. Lig#Hüseyin Eroğlu
Hüseyin Eroğlu: Önümüzdeki maça konsantre olmalıyız...

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 öne geçmesine rağmen 6-2 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olmalıyız." dedi.

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Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü müsabakanın ilk yarı uzatma dakikalarında 2 gol yediklerini hatırlattı.

Devre arasına 2-2 beraberlikle gitmelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Eroğlu, "Devreye 2-0 gitsek durum çok farklı olurdu. Rakip 40 metre top sürerek gelip, gol attı. Faul yapıp veya önüne geçip futbolcuyu durdurabilirdik. Bunların hepsi tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Bireysel hatalar yapınca kalemizde gol gördük. Devrede genç oyuncularımızı motive etmeye çalışsak da yeterli olmadı. İkinci yarı bireysel hatalardan golleri kalemizde gördük. Artık bu maçı unutup, önümüzdeki maça konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Altınordu'da sakatlığı nedeniyle dünkü müsabakayı tamamlayamayan kaleci Ali Emre Yanar’ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Ligdeki 9. maçında 5. yenilgisini alan Altınordu, 10 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Gelecek hafta 24 Ekim Pazar günü lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Altınordu, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#TFF 1. Lig#Hüseyin Eroğlu

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