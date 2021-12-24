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Hüseyin Eroğlu: 'Çıkışa geçen bir Altınordu’yu herkes görecek'

#Altınordu#Eroğlu#TFF
Hüseyin Eroğlu: Çıkışa geçen bir Altınordu’yu herkes görecek

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1’lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yükselen bir performanslarının olduğunu ve önceki sezonlarda olduğu gibi ligin ikinci yarısında yükselen bir Altınordu izleteceklerini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Boluspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, “Aralık ayında zoru maçlarımız vardı ve kötü bir seri yaşamıştık. Oyun sistemimiz üzerinden devam ettik ve bugün 5 maçta 4. galibiyetimizi aldık. Oyunu her hafta geliştirmek bizim için çok önemli. Maçın ilk bölümünde istediğimiz oyunla başlayamadık. Golü bulduktan sonra oyun bizim lehimize gelişmeye başladı. İlk yarı biterken gol atacakken geçişte kalemizde golü gördük. Devre arasında oyuncularımı ayağa kaldırmaya çalıştım. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Rakibin penaltıyı değerlendirememesi bizim için avantajdı. Bundan sonraki süreçte oyun hakimiyeti bizdeydi. Son ana kadar oyuncularım pozisyonlara girdi ve son dakikalarda golü bulduk. Bu bizim için çok değerli goldü. Bundan 5 hafta önce sonran ikinciydik ama oyun sistemimizde vazgeçmedik ve skor almaya da başladık. İlk yarıyı 22 puanla bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıllar gibi ikinci yarıda performansımız yüksek olacak. Çıkışa geçen bir Altınordu’yu herkes görecek“ dedi.

3 transfer hedefleniyor

Transfer hakkında da konuşan Eroğlu, “Devre arasında transferle ilgi plan yapıyoruz ama devre arasında transfer yapmak kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Biz doğru bir şekilde 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Çünkü lig uzun bir maraton, kolay bir sezon yaşamıyoruz. Yapacağımız transferlerde hem bize hem de bireysel gelişimini sağlayacak uyumlu oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Savunma, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu almak istiyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

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#Altınordu#Eroğlu#TFF

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