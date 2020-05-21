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GeriFutbol Hüseyin Eroğlu: Antrenmanlar ikinci testin sonuçlarına göre şekillenecek
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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu: Antrenmanlar ikinci testin sonuçlarına göre şekillenecek

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Hüseyin Eroğlu: Antrenmanlar ikinci testin sonuçlarına göre şekillenecek
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, antrenmanlarda tempoyu artırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman programının ikinci testin sonucuna göre şekilleneceğini açıkladı.

Kırmızı-lacivertli takıma dün ikinci kez koronavirüs testi yapılırken, 19 Haziran’da yeniden başlaması planlanan lig öncesi İzmir temsilcisi eski formuna kavuşmak için sıkı bir çalışma dönemine girmeyi planlıyor.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "11 Mayıs’ta yapılan ilk testin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdik. İkinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceğiz. Biraz daha saha şartlarına göre antrenman tempomuz artacak. Top kullanımı ve oyunlar başlayacak. Testin sonucu bizim için önemli" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Antrenmanlar ikinci testin sonuçlarına göre şekillenecek

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