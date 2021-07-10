Hüseyin Çokal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hüseyin Çokal, bu hocalarının kendisi üzerinde büyük emeklerinin olduğunu beyan etmektedir. Milli Güreşçilerimizden olan Çokal, 1971 yılında ağır sıklette Türkiye Şampiyonu olmuştur. 1974 yılında Ankara M.T.A Spor Kulübüne transfer olan Çokal, 1976 yılında TOFAŞ Spor kulübüne geçmiştir. Ancak bu kulüpten Eylül 1977 yılında ayrılmış, tekrar Ankara M.T.A Spor kulübüne dönmüştür. Hüseyin Çokal, ağır sıklette kulüplerarası Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1979 yılında da Akdeniz Oyunları şampiyonluğunu kazanmıştır.

Minder güreşini 1981 yılında bırakan Çokal, Başpehlivan Hasan Şahin’in teşvikiyle yağlı güreş ile ilgilenmeye başlamıştır. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ilk 1976 yılında Başaltı Boyunda güreşmiştir. Daha sonra tekrar 1980 yılında gelip yine Başaltı Boyunda güreş tutmuştur. Ancak dereceye girememiştir. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilk derecesini 1981 yılında, Başaltı Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak kazanmıştır. 1982 yılından itibaren Başpehlivan Boyunda güreşmeye başlayan Çokal, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında üst üstte Başpehlivan Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Altın Kemer’in sahibi olmuştur. Spor ahlakı, centilmenliği, efendiliği, güvenli tavrı ile güreş severler arasında çok sevilen ve beğenilen bir Başpehlivandı. En tanınmış oyunu künde oyunu idi. 1985 yılında Kırkpınar`a kolu kırıldığı için çıkamamıştır, yine mide ameliyatı geçirdiği için 1986 Nisan ayı içinde bir jübile ile güreşi bırakmıştır.

1.88 boyunda, 110 kilo ağırlığındaydı. 1987 yılından itibaren Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde hakem olarak görev almaya başlamıştır. 1997yılında Kule hakemi başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılından itibaren de hakem gözlemcisi olarak görev almaktadır. Ankara M.T.A Spor Kulübünden emekli olan Çokal, evli ve beş çocuk babasıdır.

Denizli ili Beyağaç Belediyesi tarafından “Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri” düzenlenmektedir. 2014 yılında 5 ncisi düzenlenmiştir.