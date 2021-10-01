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Hummer Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Hummer Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Nasıl Yapılır#Hummer Curl#Hummer Curl Hareketi
Hummer Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Hummer Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Hareket etmek her yaştan kişinin, herkesin yapması gereken bir faaliyet olarak bilinir. Hem fiziksel hem de ruh sağlığına iyi geldiği bilinen egzersiz hareketleri, kendi içerisinde ayrılmaktadır. Her egzersizin etki ettiği yerler ve vücudu çalıştırdığı yerler farklıdır. Hummer curl hareketinin ön kolları çalıştırdığı bilinmektedir. Ellerin yardımı ile yapılan bu egzersiz, oturarak ya da ayakta bir şekilde yapılmaktadır. Peki, hummer curl hareketi nedir, nasıl yapılır, vücutta hangi bölgeleri çalıştırır tüm detayları ile derledik.

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Hummer curl hareketi dumbbell yardımı ile yapılan bir kol egzersizi olarak tanımlanabilir.

Hummer Curl Hareketi Nedir?

Hummer curl, dumbbell yardımı ile yapılan, üst kolların vücuda yakın halde olduğu ve yere dik bir şekilde, avuç içlerinin ise birbirlerine baktığı pozisyonda iken, ön kolun yere sarkık olduğu halden mümkün olduğu ve elden geldiği kadar dik bir konuma gelmesi sağlanarak yapılan bir ön kol hareket olarak bilinir. Hummer curl pozisyonu Biceps brachi adı verilen kası geri plana atarak Brachioradialis adı verilen ön kol kasının etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Hummer Curl Hareketi Ne İşe Yarar?

Bu egzersiz çeşidi ön kolu çalıştırdığından dolayı ön kolların daha dayanıklı ve güçlü olmasını sağlar. Kolların incinmesini önler ve daha güçlü bir hale getirir. Bunun yanı sıra el bileklerinin de daha güçlü bir hale gelmesinde fayda sağlar. Bunun nedeni dumbbell yardımı ile ağırlık çalışması yapılmasından kaynaklanır. Kaslar zaman geçtikçe meydana gelir ve daha toplu bir görünü elde edilmiş olur.

Hummer Curl Hareketi Nasıl Yapılır?

Her iki ele birden orta derece olan ağırlıklı dumbbell alınmalıdır. Ayaklar omuz genişliğine kadar açılmalıdır. Kolların her ikisi de yere sarkık bir pozisyondayken nefes alınır ve nefes verirken kol kaldırmaya çalışılır. Üst kol ise sürekli olarak yere dik bir şekilde ve vücuda temaslı bir şekilde kalması gerekir. Sadece ön kolun hareketi sağlanmalıdır. Ön kol 1,5 saniye kadar bir sürede yukarı kaldırılır ve yukarıya ulaşıldığı zaman 1 saniye kadar bir süre beklenir. Nefes alma işleminden sonra 2 saniye kadar ön kolu tam anlamıyla dik bir konuma gelene kadar sarkıtmak gerekir. En üst seviyeye ulaşıldığı zaman diğer kola geçilmelidir. Aynı işlemler diğer kola da uygulanmalıdır.

Hummer Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Hummer curl hareketinin Brachialis, Brachioradialis, Biceps Brachii gibi kasları çalıştırdığı bilinir. Bu kaslar kollarda yer alan kaslar olarak bilinir. Özellikle ön kolu çalıştırmaya yarayan bir egzersiz türüdür. İçlerinden en çok çalışan ise Forearm yani ön koldur. Bu Brachioradialis adı verilen kastır. Ön kolun kalınlık düzeyini belirleyen kas olarak bilinir.

Hummer Curl Hareketi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Egzersiz esnasında genel olarak dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Bu durum ağırlık çalışmalarında daha önemlidir. Özenli ve dikkatli bir şekilde davranmak, ısınma hareketinden sonra egzersizi yapmaya başlamak her egzersiz işleminde dikkat edilmesi gereken durumlar olarak bilinir. Birden harekete geçilmesi kişinin vücuduna zarar verir.

Hummer Curl Hareketine Alternatif Olarak Hangi Hareket Yapılır?

Her egzersizin kendine göre etki ettiği bölgeler vardır. Hepsinin ayrı bir anlamı ve vücuda katmış olduğu zorluk derecesi farklıdır. Bu egzersiz türüne alternatif olabilecek en yakın hareket ön kolun yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi olacaktır.

Hummer Curl Hareketi Faydaları Var Mıdır?

Ön kolları çalıştırarak kas olan kütleyi geliştirmektedir. Güçlü bilekler ve güçlü kolların meydana gelmesinde bu egzersiz büyük fayda sağlar. Kavrama gücü de zaman geçtikçe gelişmeye başlar. Ağır yük taşımak bilek açısından eskisi kadar zorluk göstermez.

 

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