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Hulk'un videosu çok konuşuldu! Maç sırasında 6 kilo verdi...

Güncelleme Tarihi:

#Hulk#Atletico Mineiro#Adana Demirspor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 11:33

Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk'un sosyal medyada yayınlanan maçtaki kilo kaybı videosu çok konuşuldu.

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Brezilya kulübü Atletico Mineiro, yıldız futbolcusu Hulk'un bir maç içerisindeki kilo kaybını konu alan bir video paylaştı. İki gün önce eyalet liginde Tombense'yi 2-1 yenen Atletico Mineiro'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda maç öncesi ve maç sonrası tartıya çıkan Hulk'un kilosundaki değişim şoke etti.

Hulkun videosu çok konuşuldu Maç sırasında 6 kilo verdi...

Videoya göre maç öncesi tartıya çıkan Hulk 96.6 kilogram gelirken maç sonrasında 91.9 kilogram çıkıyor. 90 dakika sahada kalan ve 89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Hulk'un maç sırasında 5.7 kilogram kaybettiği görüldü.

MURAT SANCAK'TAN HULK AÇIKLAMASI

Sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Hulk'un ismi son dönemde Adana Demirspor ile anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Spor'a anlattı:

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Hulk'un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para verdim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi. Hulk'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok.

Hulkun videosu çok konuşuldu Maç sırasında 6 kilo verdi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulk#Atletico Mineiro#Adana Demirspor

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