Hulk'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Taraftar heyecanlandı...

Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira, oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Beşiktaş'ın günlerdir yolunu gözlediği Hulk için Türkiye'den kulüplerle görüştüğünü itiraf eden Ferreira, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" dedi. (Fanatik)