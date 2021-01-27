MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHulk'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Taraftar heyecanlandı...
GeriFutbol Hulk'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Taraftar heyecanlandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Hulk'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Taraftar heyecanlandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira'dan siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira, oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hulkun menajerinden Beşiktaş açıklaması Taraftar heyecanlandı...

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Beşiktaş'ın günlerdir yolunu gözlediği Hulk için Türkiye'den kulüplerle görüştüğünü itiraf eden Ferreira, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" dedi. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle