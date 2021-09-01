MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriHSSK Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu oldu
GeriDiğer HSSK Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

HSSK Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HSSK Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu oldu

Heybeliada Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Kuruluşunun 37'nci yılını kutlayan Heybeliada Su Sporları Kulübü, başarılarına bir yenisini ekledi. 23-29 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası'nda Quick Sigorta Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. 5 ülkeden 29 tekne ve 160 sporcunun katıldığı yarışlarda dünya ve Avrupa şampiyonu birçok sporcu ile olimpik yarışmaların şampiyonları mücadele etti. Yarışların en genç takımı unvanını alan Quick Sigorta Takımı, şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyon takımda yer alan 5 sporcudan Sevan Habeş ve Nayra Dursun henüz 15 yaşında. Takımın diğer sporcuları ise Deniz Topal (17), Canberk Mete (20) ve Saruhan Çinay (33).

BAŞANTRENÖR SARUHAN ÇİNAY: ZORLU BİR YARIŞ OLACAĞINI BİLİYORDUK

Takımın en tecrübeli ismi olan, aynı zamanda kulübün başantrenörlüğü görevini de üstlenen Saruhan Çinay, "Zorlu bir yarış olacağını biliyorduk ama bizde çok iyi hazırlandık. Takımımızda önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Bundan sonrası içinde değişik hedef ve planlamalarımız var" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi