Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Hollanda Türkiye maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Hollanda Türkiye maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak. Maç saat 17.00’de başlayacak ve İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Bu maçtan sonra saat 20.00'de ise İsveç ile Hırvatistan karşılaşacak. İşte Hollanda Türkiye maçı hakkında bilgiler

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda Türkiye maçı bugün oynanacak. Türkiye ile Hollanda arasındaki müsabaka saat 17.00'de İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elemelerdeki ilk üç maçını kaybeden A Milli Takım, grupta son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında İsveç'e 87-80, üçüncü maçında da Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Üç maçını da kazanan Hırvatistan'ın liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Hollanda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgisi olan İsveç ise üçüncü sırada bulunuyor.

MİLLİ SINAV

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 996 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.