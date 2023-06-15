Hollanda 2-4 Hırvatistan (UEFA Uluslar Ligi)

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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Hollanda ile Hırvstistan karşı karşıya geldi. De Kuip'te, Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren maçı uzatmalarda 4-2 kazanan Hırvatistan adını finale yazdırdı.

Hollanda, 34. dakikada Donyell Malen'in golüyle öne geçti. Hırvatistan, 55. dakikada Kramaric'in penaltı golüyle skoru eşitledi. 72. dakikada sahneye çıkan Pasalic, takımını öne geçirdi.

Hırvatistan final için geri sayımdayken Hollanda Noa Lang ile 90+6'da golü buldu ve maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda 98'de Petkovic ile 3-2 öne geçen Hırvatistan, 116. dakikada Luka Modric'in penaltıdan attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve finale yükseldi.

Hırvatistan'ın finaldeki rakibi, İspanya - İtalya maçının kazananı olacak.