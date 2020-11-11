Hırvatistan'da Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı yorumu! 'Son dakikaya kadar savaştılar'

A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Dalic, "Türkiye iyi oynadı, çıkan takım ilk 11 değildi, biraz karma bir ekip gördük. Son dakikaya kadar savaştılar" dedi.

Dalic sözlerini, "Taraftarsız oynadık. 6 gol oldu ve stadyum boştu, taraftarların görmesini isterdim" ifadeleriyle tamamladı.

Dario Melnjak ise "Süper Lig'de oynamak benim için büyük bir mutluluk, bugün de oynamak büyük mutluluktu. Umarım pandemi biter ve taraftar bir an önce döner çünkü onlar bizim gücümüz." şeklinde konuştu.