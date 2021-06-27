Hırvatistan'da Ivan Perisic şoku! İspanya maçı öncesi Kovid-19 testi pozitif çıktı...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.
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