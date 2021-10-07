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Hikmet Karaman'dan A Milli Takım için destek mesajı

#A Milli Takım#Hikmet Karaman#Kayserispor
Hikmet Karamandan A Milli Takım için destek mesajı

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu saatten sonra bize milli takıma destek olmak düşer. O gelmiş bu gelmiş tartışmalarını bırakmamız gerekiyor. Benim temennim, milli takımımızın Dünya Kupası’na gitmesi" dedi.

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Milli maç nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Kayserisporlu futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "Milli maç arasından sonra 2 deplasman, bir içeri, sonra bir deplasman maçı oynayacağız. Önümüzdeki 4 maçın biri içeride 3 deplasman maçı oynayacağız. Bu maçlara iyi hazırlanabilmek için milli maç arası önemli. Sakat olan oyuncular var, milli takım kampında olanlar var. Bunun dışında da bir hazırlık maçı oynayacağız" diye konuştu.

Milli takıma da değinen Karaman, "O da fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı bulunan isimler açısından çok önemli. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüze ve ekibine başarı diliyoruz. Bu saatten sonra bize milli takıma destek olmak düşer. O gelmiş bu gelmiş tartışmalarını bırakmamız gerekiyor. Benim temennim milli takımımızın Dünya Kupası’na gitmesi" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz: Bu şansa hepimizin sarılması gerekiyorA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yeni bir sayfa açmak, insanlara neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat. Kısa bir süremiz vardı ama oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişikler yaptık" dedi.
daha fazla video içinStefan Kuntz: Bu şansa hepimizin sarılması gerekiyor
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#A Milli Takım#Hikmet Karaman#Kayserispor