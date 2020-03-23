MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor!
GeriFutbol Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor!
Abone Olgoogle-news

Futbola verilen korona virüs arasında birçok takım futbolcularına verdiği bireysel programlarla antrenman eksiği oluşmasını engellemeye çalışırken, Yeni Malatyaspor ise futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını İnternet üzerinden takip ediyor.

Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor'da teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.

Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük programlar hazırlayan Hikmet Karaman ve ekibi bu çalışmaları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.

Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine İnternet üzerinden yapılıyor.

Yeni Malatyaspor'un ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle